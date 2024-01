Luís Aguiar-Conraria. Acusações de manipulação das sondagens "são simplesmente estúpidas"

Nas legislativas de 2022, nenhuma sondagem previu a maioria absoluta do Partido Socialista (PS). A explicação para a discrepância entre as projeções de todas as casas de sondagens e o resultado final das eleições é enevoada. Luís Aguiar-Conraria aposta na resposta consensual: as sondagens não tiveram “em atenção a quantidade de indecisos que havia na última semana ,e que decidiram mesmo no fim” em quem iriam votar.

Com o aproximar das eleições legislativas de 10 de março, aumenta a expectativa sobre as possíveis inclinações dos votantes indecisos, que nestas eleições “são muitos” e “em número suficiente para decidirem a eleição para um lado ou para o outro”. Quatro das cinco sondagens publicadas entre dezembro e janeiro têm percentagens de indecisos que variam entre os 12% e os 15%.

Segundo o professor de Economia, esta incerteza é um sinal positivo de uma democracia em funcionamento. “Um sistema eleitoral em que não fosse necessário ir às urnas para sabermos qual era o resultado [das eleições], era um sistema eleitoral pouco democrático”, acrescenta.

O atual presidente da Escola de Economia da Universidade do Minho é consultor do projeto Sondagem das Sondagens da Renascença, onde se aplica a metodologia do projeto POPSTAR (Public Opinion and Sentiment Tracking, Analysis, and Research), coordenado por Pedro Magalhães.

A Sondagem das Sondagens é um agregador de todos os estudos de opinião pública sobre eleições legislativas, “o equivalente a fazer uma sondagem com uma amostra muito maior”, que calcula a intenção de voto dos portugueses.





Há dois anos, concordava que uma sondagem era uma fotografia instantânea que nos dava uma imagem do momento em que era realizada. Mantém a mesma visão?

Concordo com o que disse, sim, mas se apenas disse isso, acho que devia ter sido mais modesto. É uma uma fotografia imperfeita, uma fotografia com uma névoa que não nos deixa ver bem.

As sondagens podem servir hoje não só para revelar tendências, mas também para ajustar as decisões de quem ainda não decidiu em quem votar?

Sim, e esse é um pormenor importante. Não só é importante como ajuda a explicar por que é que muitas vezes as sondagens falham. Portanto, a sondagem é uma fotografia do momento, tudo bem. E diz-nos - mesmo admitindo que a fotografia é bastante nítida -, que as pessoas podem depois tomar decisões com base naquela fotografia, e podem mudar as suas decisões.

No momento de uma sondagem, eu posso dizer que vou votar, por exemplo, no Bloco de Esquerda. Ao ver na sondagem que o PS está ligeiramente atrás do PSD, posso mudar a minha decisão e pensar que, afinal, é melhor votar no PS para garantir que um partido de esquerda fica em primeiro lugar. Nesse caso, a sondagem interfere com a minha decisão.

Isto quer dizer que a sondagem vai estar errada precisamente porque interferiu com a minha atitude. Vai estar errada porque não vai acertar na previsão eleitoral precisamente porque levou a uma alteração do comportamento das pessoas. E isso pode acontecer. E é muito possível que tenha acontecido há dois anos.

Nas últimas legislativas, a maioria das sondagens falhou em prever a maioria absoluta do PS. Qual diria que foi a razão para essa discrepância entre as projeções e o resultado final?

Em primeiro lugar, a resposta honesta é "não sei". Portanto, não sabemos. E não há estudos pós-eleitorais que nos permitam ter uma grande certeza sobre o que vou dizer a seguir. A explicação mais comum é aquela que me parece ser a mais consensual: as sondagens não tinham em atenção a quantidade de indecisos que havia na última semana e que decidiram mesmo no fim.

E não tenho dúvidas - aqui não é no sentido científico, é no sentido da minha opinião, é mais uma questão de fé. Não tenho dúvidas de que houve muita gente de esquerda que, no fim, com medo de que Rui Rio ganhasse, e que o Chega chegasse ao governo de alguma forma - isso era um medo que estava presente nas últimas eleições -, acabaram por votar no PS.

Portanto, isso dá ali um ‘boost’ nos últimos dias a António Costa, que lhe permitiu, depois, in extremis, chegar à maioria absoluta. Portanto, sim, é muito possível que, naquele caso, as sondagens tivessem influenciado e favorecido o PS.

Já agora, isso é uma coisa interessante. Muitas vezes fala-se das sondagens, quando a sondagem põe um determinado partido à frente e os outros partidos acusam aquela sondagem de estar a manipular, de estar comprada... Isso, muitas vezes, é um disparate. Uma coisa é dizer que elas influenciam, outra coisa é acharmos que sabemos como é que vai ser essa influência.

Nesse caso, a ser verdade o que estou a dizer, isso quer dizer que as sondagens que puseram Rui Rio à frente beneficiaram o PS, não Rui Rio.

Portanto, quando Rui Rio estava desesperado e dizia que as sondagens eram uma aldrabice porque António Costa aparecia com grande vantagem, se todas as sondagens tivessem sido assim, se calhar, no fim, a vantagem de António Costa tinha sido mais pequena. Muitas vezes essas acusações de manipulação são simplesmente estúpidas.

E que papel tem o tratamento das sondagens por parte da comunicação social e também das instituições que fazem as próprias sondagens?

Há aqui uma questão importante e que tem essencialmente a ver com a redistribuição de indecisos. Havendo muitos indecisos, 10%, 20% ou mais, a forma como tratamos esses dados vai influenciar a imagem final. E isso é complicado, porque dá uma grande margem de manobra à casa de sondagens.

Por exemplo, posso dizer que estou indeciso e a casa pergunta-me: “Mas você é de esquerda ou de direita?” E eu digo: “Sou de esquerda”. Então vou fazer a repartição, vou considerar como indeciso mas só entre os partidos de esquerda. Se disser que sou de centro, então, a casa de sondagens pode entre PS e PSD pôr 50% de hipóteses para cada lado.

Há casas de sondagens que simplesmente fazem a distribuição de indecisos proporcional, portanto, igual para todos. Há aqui uma grande margem de liberdade. Há casas que dizem que fazem outras perguntas, mas depois não fica claro qual é exatamente o método que seguem para fazer essa distribuição de indecisos. Há uma margem de liberdade. E as diferentes casas de sondagens usam critérios diferentes.

Portanto, sim, podem dar uma fotografia muito diferente com base na mesma realidade bruta, ou seja, com base nos mesmos dados, é possível que duas casas de sondagens nos deem margens diferentes e isso é um problema que nos dificulta a interpretação de sondagens.

Já agora, para este nosso trabalho, tomámos uma decisão diferente da de há dois anos, quando aceitámos a distribuição de indecisos que era feita pelas casas de sondagens. Neste caso, não vamos fazer isso. Vamos sempre fazer a redistribuição proporcional de indecisos, só para termos a certeza que aplicamos o mesmo critério em todas as casas.

Que outros elementos permitem avaliar a qualidade de uma sondagem? Se ficam ou não mais próximas da realidade...

O primeiro critério para uma boa sondagem é o tamanho da amostra. Portanto, à partida, uma sondagem feita a 1.500 pessoas tem uma margem de erro bastante menor que uma sondagem feita a 500 pessoas. Isso é claro, e não há dúvidas.

Depois, há outras questões que têm a ver com o método de seleção da amostra. Como é que se faz? É por telefone? Vamos a uma lista telefónica? Gera-se aleatoriamente um número no computador que liga às pessoas? E quem é que nos garante que esses números aleatórios não vão parar a lojas ou empresas? Usa-se apenas telefones fixos? Tudo isto são escolhas diferentes que excluem determinadas pessoas.

Por exemplo, havia uma altura em que o CDS aparecia um bocadinho mais baixo nas sondagens e depois percebeu-se que o motivo era porque as sondagens eram feitas por telefone fixo e o eleitorado do CDS tinha mais telemóvel - talvez por ser de um estrato económico-social mais elevado. E, portanto, estávamos a falhar na captação daquele eleitorado.

Mas isto é muito difícil de resolver. Por exemplo, pode-se pensar que o melhor é ir para a rua entrevistar as pessoas. Mas, se vamos simplesmente para a rua, se calhar aumentamos a probabilidade de apanhar pessoas desempregadas e pessoas reformadas, pessoas que não estão a trabalhar. Não estou a dizer que quem está na rua não está a trabalhar, mas a percentagem se calhar é maior.

E depois? E se entre os desempregados houver uma tendência mais forte para votar nos partidos de esquerda, aqueles que, à partida, são partidos mais a favor de subsídios ao desemprego? Isso vai enviesar a amostra. E se ligarmos para casa das pessoas? Vamos ligar para casa, então o que acontece? Se calhar quem está mais em casa são os reformados. Se os reformados tiverem mais tendência para votar no PS do que nos outros partidos, então o PS vai parecer sobrevalorizado nas sondagens.

Tudo isto faz com que eu tenha de dizer que é uma fotografia do momento, mas é uma fotografia baça, que não é nítida, bastante imperfeita.

Qual é o melhor método? Não é claro para mim qual é o melhor método. Eu diria que, dos métodos que vejo por aí, aquele que me levanta mais desconfianças é quando me dizem que o inquérito é feito online, porque estamos a excluir todas as pessoas que não têm acesso ao online e que não têm a literacia suficiente para responder online. E aí parece me que há um grande perigo de enviesamento da amostra, ao excluir essas pessoas.

Quanto às outras... Acho que as casas têm trabalhado. Isso é um desafio. É um desafio que se tem complicado. Há 30 anos era mais fácil do que agora. O ideal é haver muitas sondagens com muitos métodos diferentes e esperamos que errem de forma diferente para que, em média, dê certo.