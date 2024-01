2024 já tem mais mortes em excesso do que todo o ano de 2023

O ano de 2024 tem pouco mais de duas semanas, e já tem dois recordes negativos. O número de dias em que morreram mais pessoas do que seria esperado - o chamado excesso de mortalidade - é maior do que em todo o ano de 2013 e, quando se olha para o número de mortos, também há mais óbitos em excesso do que no ano anterior (1.858 contra 1.400). Além disso, até à data, em todos os dias de 2024 houve excesso de mortalidade.

Nos primeiros 18 dias de janeiro morreram mais de 8.600 pessoas, mais 1.858 do que o esperado, a um ritmo sempre superior a 400 óbitos por dia.

De acordo com números do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO), Portugal está desde o Natal com número de mortes acima do esperado: são 26 dias consecutivos, no qual morreram 12.421 pessoas, mais 2.679 que em anos anteriores.

Nos últimos 30 dias foi registado um excesso de mortalidade superior a 2.800 mortes, tal como o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) estimou ao Expresso.