Antes de acabar, cabaz do IVA Zero atinge valor mais alto desde início de 2023

O cabaz de bens essenciais com IVA Zero atingiu o valor mais alto desde o início de 2023. A medida termina esta quinta-feira, depois de já ter sido prolongada por duas vezes.

O valor do cabaz de 41 produtos, monitorizado pela DECO, é agora de 143,28 euros. Comparado com o valor da mesma altura em 2023, o aumento é de quase de 10 euros. No dia em que o IVA Zero entrou em vigor, o valor do cabaz era de 138,77 euros.

A subida do valor do cabaz, em comparação com o início do IVA Zero, corresponde a aumentos na mercearia, na fruta e legumes, e no peixe. No total, a diferença para a véspera da entrada em vigor da medida é de 4,51 euros.

O produto com o maior aumento no preço é o azeite virgem extra que, no espaço de um ano, quase duplicou de preço. Se, em 2023, um litro deste azeite custava cerca de 6 euros, agora custa pouco mais de 11 euros.