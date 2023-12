Em ano de comemorar a Democracia, há um pilar em risco: o Jornalismo

Não é novidade a crise do jornalismo e dos jornalistas que sentem no bolso que o exercício da profissão continua de mãos dadas com a precariedade. Quem está atento há vários anos à matéri, é Pedro Jerónimo, investigador da UBI - Universidade da Beira Interior, na Covilhã, que confirma, em números, a realidade dos dias.

"Relativamente ao cenário do jornalismo em Portugal, olhando para os acontecimentos mais recentes, nomeadamente no grupo Global Media Group, no despedimento de 150 trabalhadores, maioritariamente jornalistas, recupero o Inquérito Nacional, Estudo do MediaTrust.Lab, projeto da Universidade da Beira Interior", conta à Renascença.

Ao inquérito, feito em 2022, responderam 485 jornalistas, "sendo que 50,5% tinham um salário bruto abaixo dos mil euros, também mais de 50% eram freelancers, sem contrato fixo, a trabalharem com uma e mais empresas e a receberem mediante o que conseguem produzir".

Pedro Jerónimo recorda também os casos, cerca de 16%, de jornalista que "não recebem qualquer salário".

"Estamos a falar de um cenário de precariedade continuada. O cenário no contexto português não é nada animador", observa

A aplicação do referido inquérito decorreu entre os meses de julho e outubro de 2022, numa iniciativa do MediaTrust.Lab - Laboratório de Media Regionais para a Confiança e a Literacia Cívicas, projeto em curso no LabCom - Comunicação e Artes, unidade de investigação da Universidade da Beira Interior, que conta com a participação da Universidade de Coimbra e financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia.