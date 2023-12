Um em cada três estrangeiros em Portugal vive em risco de pobreza

São quase 800 mil os estrangeiros a residir em Portugal, mas um em cada três vive em risco de pobreza ou exclusão social. Em média, recebem quase menos 100 euros por mês de salário que os cidadãos nacionais.

A propósito do Dia Internacional dos Migrantes, que se comemora esta segunda-feira, a Pordata traçou o perfil da população estrangeira a viver em Portugal, salientando que, nos últimos 15 anos, cerca de meio milhão obtiveram nacionalidade portuguesa.

Segundo dados do Eurostat, Portugal é o 10.º país da União Europeia com menor proporção de imigrantes.

Um em cada quatro estrangeiros que chegam a Portugal são de países de fora da União Europeia: quase 30% são brasileiros. As restantes nacionalidades mais representadas são britânica (6%), cabo-verdiana (4,9%), italiana (4,4%), indiana (4,3%) e romena (4,1%).

Numa década, mais do que triplicaram as concessões de títulos de residência. E muitos chegam também para estudar: um terço dos alunos de doutoramento no país são estrangeiros.

No entanto, a vida não é fácil para quem chega a Portugal: a taxa de desemprego da população estrangeiro é mais do dobro da média nacional e mais de um terço tem um contrato de trabalho temporário, em contraste com 16% dos trabalhadores portugueses.

“Portugal é o 4.º país com maior precaridade laboral entre os estrangeiros, a seguir à Croácia (48%), aos Países Baixos (38%) e à Polónia (36%). Em 2021, os trabalhadores estrangeiros ganhavam, em média, menos 94 euros mensais do que a média nacional”, refere a Pordata.

A percentagem de estrangeiros em risco de pobreza é pouco menor: 31% está em situação de pobreza ou exclusão social, 11 pontos percentuais acima do valor da população portuguesa (19,8%).