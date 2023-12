Mulheres vítimas de violência ou assédio ainda são "julgadas pela maioria das pessoas"

As burlas (23,7%) e sextortion/extorsão sexual (22,8%) foram as denúncias mais frequentes na Linha Internet Segura, em 2022. Em relação ao perfil da vítima, foram as mulheres que mais recorreram à linha (46,7%), sendo que a faixa etária predominante é a dos 18 aos 24 anos. O ciclo começa quando o vídeo ou fotografia são publicados na Internet.

Muitas vezes, a vítima não sabe que o seu conteúdo está a ser partilhado. Um exemplo comum é o "upskirting", que acontece quando se captam fotografias não consensuais de ângulos debaixo das saias.

90% dos “deepfakes” têm como alvo mulheres

Mais de metade das mulheres afirmam já ter sido assediadas online (58% das raparigas e jovens mulheres inquiridas no relatório "The State of the World´s Girls 2020: Free To Be Online?" ), que contou com respostas de 14 mil mulheres de 31 países, e o mesmo documento indica que 50% admitiram ser mais assediadas online do que na rua.

Neste relatório, das 14 mil mulheres inquiridas, 42% declararam perder a confiança e a autoestima devido ao assédio online e admitiram sofrer de stress mental e emocional. Cerca de 90% dos "deepfakes" - imagens falsas criadas através de Inteligência Artificial - , têm como alvo mulheres.

Outras consequências relacionadas com estes impactos negativos, segundo o relatório, são: a vítima sentir medo, ansiedade, vergonha e culpa. Metade das inquiridas revelou que este tipo de assédio já ultrapassou o assédio na rua.

A maior parte do conteúdo foi enviado, maioritariamente, por desconhecidos (36%) e utilizadores anónimos das redes sociais (32%). Das 14 mil mulheres, 32% aumentaram as definições de privacidade e 8% admitiram mesmo parar de usar as redes sociais.