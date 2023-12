Urgências tiveram menos 1.800 atendimentos por dia em outubro e novembro

As urgências dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) tiveram, em média, menos 1.800 atendimentos por dia nos meses de outubro e novembro do que no período homólogo de 2022. Nos dois primeiros meses completos das escusas dos médicos ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias, os dados do SNS mostram uma tendência de redução progressiva nos atendimentos.

De acordo com os dados da monitorização diária dos serviços de urgência do SNS, nos 80 dias entre o início das entregas de escusas e o fim de novembro de 2023, apenas 17 dias tiveram mais atendimentos do que em 2022. Em novembro, a redução de atendimentos é de 15% face ao mesmo mês de 2022.