Saúde terá orçamento recorde em 2024 e SNS vive crise profunda. Como se explica o paradoxo?

Xavier Barreto sublinha que para os profissionais mais qualificados do SNS, “os médicos”, os aumentos salariais serão de 3%. Isso significa que ficará em linha com a subida da inflação prevista para 2024 pelo Governo, 2,9%, e abaixo da subida dos preços anunciada para o próximo ano por outros organismos como o Banco de Portugal.

"Não há neste Orçamento do Estado soluções novas para a retenção e captação de profissionais de saúde". Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Gestores Hospitalares.

“Há um conjunto de investimentos que são necessários e faz todo o sentido que sejam feitos. Mas esta dimensão, a recursos humanos, é central na sobrevivência do Serviço Nacional de Saúde nos próximos anos. E este Orçamento de Estado, infelizmente, não apresenta nada de novo “, concretiza o dirigente associativo.



Mais dinheiro pode fazer esquecer a eficiência

Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem do Enfermeiros, reconhece o aumento do orçamento e que se explica, na sua ótica, com a essência da área da Saúde. Esta, argumenta, vive no meio do crescimento constante do preço de fármacos, de terapêuticas e cirurgias inovadoras, novas tecnologias e equipamentos de ponta.

O setor está em constante mutação e necessita de investimento. No entanto, lamenta, este não chega a todo o lado.