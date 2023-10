OE 2024. Saúde vai ter o 2.º menor aumento e não tinha tão pouco peso desde 2020

Com a pandemia da Covid-19, a fatia da Saúde subiu para os 7,5% em 2021 e os 8% em 2022, baixando para os 6,4% este ano. No próximo ano, a proposta do Governo coloca a despesa na Saúde a valer 6,3% da despesa total por programas orçamentais.

Neste período, só outros três ministérios viram a percentagem da sua despesa no OE reduzir-se por três anos consecutivos: a Educação, a Agricultura e o Trabalho e Segurança Social.

No total, a despesa não consolidada da Saúde é de 42,3 mil milhões de euros, dos quais quase 36,8 mil milhões são referentes a hospitais e clínicas, e a despesa com pessoal vai aumentar 377 milhões de euros. Desta subida, 98% do valor orçamentado está alocado a entidades do SNS.