SNS acumulou mais de 12 milhões de horas extraordinárias até agosto

Os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) já acumularam mais de 12 milhões de horas extraordinárias este ano, o terceiro maior número desde que há registo para este período do ano.

Após o pedido de reunião urgente da Ordem dos Médicos com o Ministério para esta quarta-feira, o ministro Manuel Pizarro afirmou que o sistema só funciona com um elevado número de horas extras e que “sempre foi assim”, mas o número de horas extras duplicou na última década e as horas suplementares no SNS registadas até agosto deste ano são superiores ao total dos anos de 2014 a 2018.

Segundo os dados disponíveis no Portal da Transparência do SNS, que incluem todas as entidades do Ministério da Saúde e todas as unidades hospitalares, foram realizadas 12,7 milhões de horas suplementares nos primeiros oito meses do ano.