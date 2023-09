Música, dança e um profundo desejo de paz no regresso à Escola Ucraniana

No pátio da Escola Básica Pedro de Santarém, em Lisboa, cerca de 100 alunos ucranianos, entre os 3 e os 16 anos, celebram, com pais e professores, o recomeço de mais um ano letivo. Há música e dança, adornadas com trajes e padrões típicos da Ucrânia. Um grupo de crianças, de cinco ou seis anos, entoa pequenas canções tradicionais do País. “Na Ucrânia, fazemos sempre festas de início e fim de ano”, explica a professora Iryna Shnayder, diretora da Escola Ucraniana que funciona todos os sábados neste espaço emprestado, em Benfica.

Entre as atuações, intercaladas com discursos, a guerra, que começou em fevereiro de 2022, vai-se fazendo presente. Após um minuto de silêncio pelas vítimas, ouve-se “Slava Ukraini” [Glória à Ucrânia], e dezenas de desabafos sobre o profundo desejo de paz que a todos assola. “Queremos muito que parem as armas”, sublinha Iryna Shnayder.

Nos primeiros tempos após o início do conflito, a Escola Ucraniana chegou a receber 300 crianças. No fim do último ano letivo, com o regresso de dezenas de famílias ao País, eram apenas 170. “Entre as que permanecem, a integração tem sido muito positiva. Quando chegaram, estavam muitos stressadas. Viviam aquele horror todo”, recorda a professora, contando que, desde então, com a ajuda do corpo docente e de psicólogos, a saúde mental dos alunos melhorou bastante. “Foram muito bem acolhidos em Portugal”, frisa. “É muito importante terem uma escola ucraniana, porque a maioria pensa regressar para a sua terra, depois de a guerra terminar. Aqui sentem-se, de certo modo, em casa.”