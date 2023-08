Visita do Papa a Fátima condiciona trânsito durante 11 horas

Francisco estará em Fátima perto de 90 minutos, mas o trânsito estará condicionado durante 11 horas.

A zona circundante do Santuário de Fátima estará totalmente cortada ao trânsito este sábado, entre as 3h da manhã e as 14h. Uma segunda zona, mais abrangente, poderá ter condicionamentos ocasionais, ainda variáveis, durante o mesmo período. Em nenhuma das zonas é permitida a circulação de bicicletas e trotinetes.

Nestas zonas, é apenas permitida a circulação de veículos devidamente acreditados. A organização aconselha que não se faça largada de passageiros perto do Santuário, a não ser que se tratem de pessoas com mobilidade reduzida.

As autoridades prepararam-se para um aumento considerável na afluência nos principais acessos a Fátima, especialmente através da A1, da EN356, da EN357 e no IC9. Para quem se desloque de carro, existem cerca de 50 parques de estacionamento, alguns dos quais ligados ao Santuário através de transferes que vêm de Ourém, de Santa Catarina e de Ortiga. Estas linhas funcionam entre as 4h da manhã e as 17h.

A lotação de cada um dos parques pode ser verificada através da aplicação da Jornada.

A GNR prevê que a lotação do Santuário de Fátima, de cerca de 270 mil peregrinos, seja ultrapassada este sábado, devido à visita do Papa Francisco. As revistas de segurança aos pregerinos começam na noite desta sexta-feira.



Espera-se que muitos peregrinos se desloquem para o local já na noite de sexta-feira, para "garantir o lugar para os eventos de sábado", referiu Mafalda Almeida, porta-voz da GNR, em conferência de imprensa.

Durante a sua visita a Fátima, o Papa Francisco fará a recitação do terço na Capelinha das Aparições do Santuário de Fátima, com jovens doentes.