Meia centena de banhistas picados por alforrecas no Algarve. Capitania emite aviso

Cerca de 50 banhistas apresentaram sintomas de urticária pelo contacto com alforrecas. A Capitania de Vila Real de Santo António emitiu um aviso à população.

Em declarações à Renascença, o comandante Afonso Martins, da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, alertou para o perigo da espécie aquática.

“Este ano tivemos uns números superiores ao que tem sido habitual, nomeadamente, numa segunda ocorrência em particular na passada terça-feira, em que cerca de 50 a 60 pessoas apresentaram sintomas de urticária de comichão e, ao que tudo indica, pelo contacto com as designadas alforrecas.”

O comandante Afonso Martins explica que "estes animais acabam por ter uns tentáculos muito grandes, muitas das vezes dão à costa, normalmente quando o vento está de sudeste e também chamado levante, que empurra para terra estes animais e que obviamente os coloca em contacto com os banhistas”.