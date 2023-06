Onde estender a toalha? Eis dez praias portuguesas a visitar no verão

Praia das Azenhas do Mar

Azenhas do Mar, localizada em Sintra, uma das 14 aldeias finalistas das “7 Maravilhas de Portugal”, tem como grande atração a piscina oceânica escavada na rocha e conta ainda com a povoação construída no alto da arriba de mesmo nome.

O areal em baixo não é muito vasto, mas a vista e semblante do local enche as medidas a qualquer visitante.

Apelidada por muitos como “uma das praias mais bonitas de Portugal”, a antiga aldeia piscatória já inspirou pintores no passado. Procurada para momentos de maior tranquilidade ao longo do ano, Azenhas do Mar é também local preferencial para fotógrafos e curiosos de todas as idades.