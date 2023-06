Um ranking para as Artes Visuais: e se contarmos três provas que os rankings costumam ignorar?

Para Adelino Azevedo Pinto, diretor da E.S. Alves Martins, “é um orgulho muito grande” que a escola se tenha salientado nas provas de Artes Visuais. Com duas ou três turmas de artes por ano, no secundário, a escola investe na parte artística como “uma componente essencial dos dias de hoje para os jovens”.

O desempenho dos alunos do curso de Artes Visuais nos exames nacionais, defende o professor, “é sinónimo de que o espírito artístico, aqui no Interior, também está presente”.

Ambas as escolas secundárias artísticas portuguesas especializadas nas artes visuais ficaram entre os 20 primeiros lugares no ranking das Artes Visuais. A António Arroio, em Lisboa, ocupa a 5.ª posição, e a Soares dos Reis, no Porto, surge na 13.ª.

Para Rui Madeira, diretor da Escola Secundária António Arroio, a execução de exames nacionais para o acesso ao Ensino Superior é um “modelo esgotado” e “não está de acordo com as premissas do século XXI”, em que as instituições de Ensino Superior se demitem da seleção dos alunos que ingressam nos seus cursos.

“Interessa-me que os alunos consigam tornar-se pessoas conhecedoras das áreas por que passaram na escola e que cheguem ao Ensino Superior, se assim o quiserem, com uma maior compreensão daquilo que é um curso de três anos, praticamente, a tempo inteiro.”

Numa escola em que, para um aluno, o dia tem sete horas e a semana 40, o “percurso não pode ser reduzido” a “uma hora e meia ou duas horas e meia em que se tenta demonstrar aquilo que se é, quando, na verdade, é-se muito mais do que aquilo que se demonstra”.

Nestas duas escolas artísticas, os alunos têm de concluir dois grandes momentos de avaliação: a Formação em Contexto de Trabalho e a Prova de Aptidão Artística. Rui Madeira realça que, ao contrário do que acontece no Ensino Superior público português, esta prova é muitas vezes usada, em portefólio, para o ingresso em universidades no estrangeiro.





Artes visuais: um ranking onde o privilégio não conta

Por não terem em consideração as mesmas provas, a posição de uma escola no ranking geral não tem relação com a sua colocação no ranking das Artes Visuais. Outras tendências usuais, como a predominância de Lisboa e do Porto e das escolas privadas nos primeiros lugares da tabela, não se verificam quando considerados os exames de Geometria Descritiva, de Desenho e de História da Cultura e das Artes.

Das 75 escolas neste ranking, apenas três são privadas e, nos primeiros dez lugares, todas as escolas são públicas. No espectro das primeiras 20 posições, estão representadas escolas do Norte, do Centro, do Sul e das Ilhas, do Litoral e do Interior, de centros urbanos, das periferias e de zonas rurais.