Os “meninos de ouro” da Calheta estão entre os melhores a Matemática

Na ilha da Madeira, entre o Estreito e o Arco da Calheta, fica a grande surpresa do Ranking das Escolas de 2022.

Numa tabela dominada por colégios, em que as escolas privadas ocupam os lugares cimeiros nas principais disciplinas, há uma só exceção: a Escola Básica e Secundária com Pré-escolar da Calheta, onde a média de Matemática foi de quase 17 valores - uma subida de mais de seis valores, que a coloca como a 8.ª melhor escola do país no exame.

Nas cinco disciplinas em que foram realizados mais de 10 mil exames no ensino secundário (Matemática A, Português, Biologia e Geologia, Física e Química e Economia A), o Top 10 também é exclusivamente ocupado por colégios que estão entre os 25 melhores lugares do Ranking das Escolas da Renascença.

A “ovelha negra”, por seu lado, ocupa apenas o 135.º lugar do Ranking das Escolas e até ficou abaixo do resultado do ano anterior na média das oito principais disciplinas, quando foi a 93.ª classificada. A média então foi de 12,9, acima dos 11,9 nos rankings de 2022.

Como é que uma escola pública da Madeira consegue ser uma das melhores do país numa prova tão concorrida, num ano em que a própria escola baixa no ranking? Com “alunos de ouro”, é a resposta do professor que os acompanhou, Leonel Oliveira.

“No meio em que nós vivemos, termos um aluno a entrar no Instituto Superior Técnico, em Engenharia Aeroespacial, não é comum. Tivemos, salvo erro, cinco alunos que entraram em Medicina. Portanto, é um grupo de ouro”, diz à Renascença.