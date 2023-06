Melhor escola pública fica em Vouzela. No interior profundo, sem TPC's e rodeada de árvores

Também Patrícia Almeida, 21 anos, natural da localidade de Ventosa, concelho de Vouzela, admite as saudades. “Passava bastante tempo na biblioteca, no 12.º ano. Tínhamos disciplinas que podíamos escolher e até escolhi uma a mais que foi Biologia. Estudava quase sempre ao ar livre. Eles esticaram a biblioteca”, observa ainda a estudante de Medicina da Universidade de Lisboa.

Bárbara também está surpreendida com a nova aparência da escola. “Mudou muita coisa. O campo é azul agora, muita coisa diferente, faz impressão, o espaço está mais aberto. Eu vim cá há dias fazer saúde escolar e foi um choque. Parecemos idosos a falar, mas a escola mudou bastante de 2019 para agora”, conclui.

Pandemia foi tempo de obras

São várias as alterações ocorridas desde 2019. As diferenças resultam de obras que aconteceram durante a pandemia, explica José Alberto Pereira, 57 anos, professor de informática desde 1991, e diretor do Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia há 10 anos. “Desde 1986 que existe este espaço e, em 2019, decidimos começar as obras que se prolongaram no contexto de pandemia. Tivemos de nos reorganizar. Tivemos de ter aulas diferenciadas, concentradas no período da manhã ou da tarde, o que não foi benéfico para os nossos alunos, mas com as questões de saúde e com obras em simultâneo foi a melhor solução", descreve.

O diretor acrescenta que continuam "a ter obras, agora no pavilhão, mas, em conjunto com a autarquia, as dificuldades têm sido ultrapassadas”, ressalva o responsável, que aponta outros motivos que contribuem para a qualidade do ensino. “É um privilégio trabalhar neste contexto ambiental, fica à parte do centro da vila de Vouzela. Normalmente vemos as escolas no centro. Não temos superfícies comerciais e, por isso, procuramos criar um conjunto de opções que possam dar resposta aos anseios dos nossos alunos".

"O trabalho de proximidade que é desenvolvido, a ligação que temos com os alunos, com total disponibilidade e sempre a privilegiar a ligação da escola com a família. Um conjunto de medidas que temos vindo a adotar, nas disciplinas mais nucleares com oficinas, de forma que o terceiro ciclo venha bem consolidado, com tutorias, salas de apoio”, enumera o diretor do Agrupamento, sem deixar de assumir que a escola, sem cafés ou outros atrativos comerciais ao redor, pode não ser a escolha número um para muitos alunos.