Cinco piores escolas estão na Área Metropolitana de Lisboa e uma é privada

O Real Colégio de Portugal, no Lumiar, em Lisboa, anda em ambiente de fim de ano letivo. Os mais velhos já acabaram as aulas e até já tiveram as suas festas e bailes de finalistas. A diretora da escola recebe a Renascença de sorriso rasgado, mostrando a escola que está alojada no espaço que outrora foi o Palácio dos Condes do Lumiar e da Quinta do Pisani.

Visitamos a escola a propósito da divulgação do Ranking das Escolas 2022. Entre públicos e privados, o Real Colégio de Portugal, em Lisboa, é a pior escola do concelho, abaixo até de escolas públicas inseridas em contextos socioeconómicos frágeis.

No Real Colégio de Portugal, estudam cerca de 400 alunos, da creche ao 12.º ano. No secundário, a mensalidade ronda os 500 euros mensais. No ranking da Renascença, esta escola aparece em 458.º lugar, com uma média negativa de 8,42. É uma das cinco escolas com piores classificações, as cinco localizadas na Área Metropolitana de Lisboa.

A pergunta é inevitável: num local em que a concorrência do ensino privado é feroz – do outro lado da rua está o colégio Manuel Bernardes, o privado de Lisboa mais bem colocado no ranking do secundário com uma média de 15,27 – estar no último lugar não incomoda?

“Já nos incomodou”, admite a diretora, Sandra Cunha, antes de contrapor:.“Nesta altura estamos firmes naquilo que queremos como colégio e firmes naquilo que achamos que efetivamente é o melhor para os nossos alunos. Não trabalhamos para rankings, trabalhamos para pessoas”, assegura.

No colégio, explica Sandra Cunha, defende-se que “a escola é para todos e aberta a todos”. Passando pelos corredores, a diretora vai indicando “aquele menino é russo”, “aqueloutro é angolano”. É que, sobretudo no secundário, uma boa parte dos alunos são estrangeiros, “meninos que vieram diretamente de fora, que não tinham qualquer contacto com o ensino de Portugal”.