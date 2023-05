Exonerações nas secretas? "Fará sentido" e depende da informação recebida pelo SIS

António Nunes, que foi presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), cujos órgãos sociais ainda integra, fala do caso que envolve o ministro das Infraestruturas e o ex-adjunto. Considera o diretor do Serviço de Informações de Segurança (SIS) um "excelente profissional" e diz-se convicto que Adélio Neiva Cruz agiu com base nas "informações que tinha naquele momento" e que determinavam que o fizesse".

Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, António Nunes critica ainda que o gabinete de João Galamba tenha classificado documentos depois do início da comissão de inquérito à gestão da TAP. E se o computador na posse de Frederico Pinheiro tinha matéria classificada, "então quem tem acesso ao computador tem que estar devidamente credenciado".

Já foi presidente do OSCOT e ainda faz parte dos órgãos sociais. Temos agora um caso que envolve o ministro João Galamba, um computador do Estado e as secretas. Acha que foi legitima a atuação do SIS neste caso?

Não vou fazer muitos comentários sobre essa matéria porque estou completamente afastado de todas as áreas de 'security'. Aquilo que eu posso dizer é o seguinte: nós temos que olhar para essas situações como se fosse uma radiografia. Não sei o que é que foi transmitido naquele momento. Uma coisa eu posso testemunhar: conheço o senhor diretor do Serviço de Informações de Segurança e é um excelente profissional. Não tenho dúvida nenhuma de que, se ele tomou aquela atitude, foi porque as informações que tinha naquele momento determinavam que o fizesse. Se foi correto ou incorreto, isso compete-lhe a ele dizer. Se me viesse perguntar a mim se eu teria feito essas chamadas, eu ter-lhe-ia dito que não as fazia. Mas isso é uma coisa diferente.

Interessa saber quem fez as chamadas?

Eu não valorizo muito isso, porque tenho o entendimento de que, se alguém de um gabinete ministerial, em nome desse gabinete, me faz uma chamada, eu tenho de a tomar como boa. Se não nós perdemos a confiança entre instituições.