António Nunes acusa AGIF de “deriva perigosa” no combate aos incêndios

A dificuldade é profissionalizá-los?

Sim, por duas ordens de razões: primeiro, porque a profissão é de risco e eu relembro aqui que desde 1980 até Dezembro de 2022 morreram 239 bombeiros em serviço. Eu não sei se há muitas forças de segurança ou de socorro que tenham esse registo e nós temos esse registo, infelizmente. É uma profissão de altíssimo risco, ao contrário do que às vezes se possa imaginar. Segundo, aquilo que é oferecido no âmbito dos contratos de trabalho dos bombeiros voluntários é praticamente inaceitável, porque é muito próximo do ordenado mínimo nacional para o risco que comporta e para a formação e a disponibilidade que têm de ter. É preciso olhar com alguma atenção para os incentivos ao voluntariado. Não podem ser incentivos que estão muito bem no papel, mas que não correspondem à capacidade de convencer os jovens. Não se paga transportes públicos? Pois não, mas há cidades do Interior que não têm transportes públicos. Há muita coisa que está escrita, e bem, nos documentos, mas que não tem uma aplicação prática.

O que é que podia fazer a diferença?

Um estatuto do voluntariado mais adequado àquilo que são as necessidades. Por exemplo, isentar de IRS todas as retribuições que o bombeiro voluntário possa receber como compensação por tempos perdidos. Não sei qual é o volume financeiro que isto representa, porque não tenho acesso a esses dados. Muito provavelmente não seria muito, porque até já há uma parte que está dispensada desse pagamento.

E pagar um subsídio de alimentação, por exemplo?

Tudo isso. Tem de se ir por coisas imediatas. Já temos a isenção nas taxas moderadoras, por exemplo, mas para os jovens não é muito atrativo. Há uns anos atrás, a lei deu aos municípios a capacidade para apoiar os bombeiros, por exemplo, através da redução do IMI. Mas é preciso que eles estejam a viver no sítio onde prestam voluntariado e têm de ter casa própria.

O ano passado tivemos problemas com o SIRESP que foram visíveis e denunciados até pelos bombeiros. É recorrente. Confia que em 2023 o SIRESP não vai dar problemas como em 2022?

Nós temos de acreditar naquilo que são as afirmações de princípio e os investimentos que foram anunciados. Desde 2017, o SIRESP tem melhorado muito. Muitas vezes, a questão que se coloca é a da capacidade momentânea para as suas mobilizações. Houve alguns problemas, no ano passado, relacionados com a retirada de antenas [móveis] de pontos que eram estratégicos antes de algumas operações terem ficado completas. Muitas vezes, a informação não flui adequadamente.

Aprendeu-se com esses erros?

Eu acho que sim. E nós temos de dizer que o SIRESP é uma rede que, se for atempadamente deslocalizada para as situações de emergência, vai funcionar bem. E há sempre meios alternativos que podem ser utilizados, como a Rede Operacional de Bombeiros, que é uma rede de coordenação. O que é que pode faltar nos bombeiros que não falta nas nas forças de segurança das Forças Armadas? São especialistas em comunicações. Seria uma boa aposta se as Forças Armadas pudessem dar um bom apoio aos bombeiros.

Ao nível da formação?

Não só de formação. Ao nível de ajuda no terreno e acima de tudo de planeamento de redes.