Serviços do Governo garantem ter bloqueado acesso de Frederico Pinheiro ao computador

Em relação ao caso do alegado furto do computador, José Tribolet acredita que, quando o CEGER foi notificado que Frederico Pinheiro deixou de ser membro do gabinete, “ retirou-lhe todos os privilégios de acesso a tudo o que ele tinha ”.

Para este perito, o caso do Ministério das Infraestruturas expõe a inexistência no Estado de uma verdadeira gestão do espaço virtual.

Em grande parte dos casos, Tribolet crê que nos ministérios e instituições públicas o problema começa logo pela falta de identificação de qual a informação que tem de estar protegida.

“Ninguém o sabe dizer, porque não há um elencar desses bens. Não estão identificados, nem sequer se sabe onde estão, nem quem é responsável por eles”, garante.

“Não há governação nesta área. Falar em segurança é um bocado anedota . As bases infraestruturais para ter segurança não estão garantidas, em parte por problemas de procedimentos”, remata.