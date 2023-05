"Onde é que é suposto irmos com a linha encerrada?"

"Vamos poupar entre 25 a 30 minutos no tempo de percurso atual"

A acompanhar a visita do governante João Galamba às obras, o vice-presidente do Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal (IP), o engenheiro Carlos Fernandes, recordou o que está a ser feito com o investimento de 600 milhões de euros. “É um investimento de 600 milhões de euros integrado no Plano Ferrovia 2020, vamos construir instalações para comboios de mercadoria, suprimir todas as passagens de nível, vamos criar a ligação da Beira Alta à linha do Norte, vamos construir 16 quilómetros de novas variantes da Beira Alta, vamos poupar entre 25 a 30 minutos no tempo de percurso atual, e vamos harmonizar a velocidade para 120Km/h”, destaca.

A obra surge no âmbito de um programa financiado pela Comissão Europeia em cerca de 370 milhões de euros e que tem data prevista para 12 de novembro, embora, o Vice-Presidente do Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal (IP), preveja o prolongamento de alguns trabalhos para depois dessa data.

“Estamos a fazer um esforço imenso e estamos comprometidos com essa data, alguns trabalhos continuarão depois dessa data, mas a expectativa é que os comboios comecem a circular nessa data”, assegurou o engenheiro Carlos Fernandes.

A Linha da Beira Alta foi encerrada à circulação ferroviária, no troço Pampilhosa-Guarda, desde o dia 19 de abril de 2022 para cumprimento do seu plano de modernização. De forma a minimizar os impactos negativos decorrentes deste constrangimento, e durante todo o período de interrupção do serviço ferroviário, são disponibilizados, aos clientes da CP, transportes rodoviários alternativos.

Concluída foi já a empreitada entre a Guarda e Cerdeira, com 14 quilómetros, com um investimento de 8,7 milhões de euros. Entre Celorico da Beira e Guarda (46 quilómetros) o valor de adjudicação é de 54 milhões de euros.

A Ação 2015-PT-TM-0395-M - Linha da Beira Alta (Pampilhosa-Vilar Formoso: Projeto e Obra, foi aprovada ao abrigo do Programa CEF (Mecanismo Interligar a Europa) com uma taxa de cofinanciamento de 85%. A circulação devia ter sido retomada em janeiro, mas a Infraestruturas de Portugal adiou, devido aos atrasos nas obras.