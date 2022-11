Daniela Braga. ​"Há um medo financeiro, apesar de existir dinheiro. E as coisas não vão melhorar só por acabar a guerra"

Daniela Braga vive nos Estados Unidos e fez um percurso académico pelas línguas e pela linguística até mergulhar no mundo da Inteligência Artificial. Hoje, não apenas dá cartas nesta área como está empenhada em que a língua portuguesa seja escutada e lida de forma automatizada em sistemas de apoio ao cliente de qualquer empresa no mundo. Assim se explica o projeto Accelerat.Ai, financiado pelo PRR na ordem demais de 34 milhões de euros, onde a sua empresa participa num consórcio com a Faculdade de Ciências de Lisboa, o Instituto Superior Técnico, a NOS e a Desco. A conversa começa por aí, mas vai mais longe.



Que projeto é o Accelerat.AI?

É um projeto que vai trazer automação ao atendimento e apoio ao cliente. Vamos trazer a Inteligência Artificial Conversacional (Conversational AI) e uma tecnologia tipo Siri [assistente digital criada pela Apple] mas dirigida a empresas. Incluímos um robot que vai responder 24 horas por dia e 7 dias por semana, de uma forma diferente da atual Resposta de Voz Interativa (IVR) onde as pessoas vão carregando em números associados a opções num menu. 50% dos utilizadores deste sistema vão diretamente para o operador, porque é uma tecnologia monótona que obriga a percorrer toda uma "árvore de decisão" para escolher um comando. Essa tecnologia está moribunda há muito tempo. A Inteligência Artificial Conversacional começou verdadeiramente há dez anos, com a SIRI, da Apple, e com o sistema Watson, da IBM. A nossa inovação é que, sendo uma empresa de dados, trazemos o processo para o domínio dos "small data" em vez dos sistemas de milhões de dados, nem sempre consentidos. Somos uma empresa de dados sempre consentidos, sempre cumprindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados, com privacidade anonimizada assegurada. Por isso conseguimos fazer modelos mais eficientes e mais pequenos numa série de línguas não tratadas pelos gigantes tecnológicos como o "português europeu". Neste sistema o cliente não espera em 80% das perguntas e a maior parte das perguntas são respondíveis por um atendedor automático. Por vezes é preciso navegar em bibliotecas de conhecimento que só esta tecnologia torna possível.

Haverá sempre alguém que atende os outros 20% de perguntas?

A Inteligência Artificial não está aqui para substituir humanos, mas para retirar-lhes as tarefas repetitivas e monótonas e deixando-lhes apenas as coisas interessantes e intelectualmente desafiantes.

Isso vai tirar empregos a pessoas.

No início, sim. Vamos tirar empregos, mas vamos aumentar as receitas dos clientes porque, com atendimento 24/7, consegue-se dar uma resposta mais rápida aos clientes. É verdade que, numa primeira instância, a Inteligência Artificial retira empregos monótonos de tarefas repetitivas, mas são também trabalhos mal remunerados, de longas horas, que agora estão a ser muito colocados em pontos longínquos. Acontecerá como na Revolução Industrial, onde houve uma queda no início, mas rapidamente criaram-se empregos. Neste caso facilmente se criam empregos na área dos clientes, em que se analisa o tipo de perguntas que os clientes fazem, as motivações pelas quais ligam para o serviço. É um outro tipo de Inteligência Artificial que se adapta ao que o cliente procura. A aposta no "português europeu" é a nossa missão, para que o mercado português não tenha de escolher uma solução americana em português do Brasil ou em inglês. Todos os dias morre uma língua e muito do património cultural está na língua. Temos a missão patriótica de assegurar o "português europeu," mas, com a nossa tecnologia de dados mais dinâmica e eficiente, já temos uma lista de outros pedidos ainda antes de começarmos a implementar. Queremos recuperar os 34,5 milhões de euros investidos em vendas ao fim de 3 anos. Já estamos a fazer projetos-piloto com clientes sobretudo em Portugal.