72% do território está vigiado 24 horas, mas cada vez há menos candidatos

"O primeiro alerta consiste na comunicação de uma possível ocorrência de incêndio, efetuada por um indivíduo a um órgão operacional quando não haja conhecimento da mesma na Sala do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) e, consequentemente, após ser confirmada no terreno, é atribuído o número SADO - Sistema de Apoio Decisão Operacional. O segundo alerta é espoletado quando já existe um primeiro alerta registado e é efetuada uma confirmação positiva, preferencialmente da Rede Nacional de Postos de Vigia ou de outra entidade que venha a confirmar o primeiro alerta, mediante a sua solicitação obrigatória”, elucida o militar da GNR, sublinhando ainda os 185 alertas do sistema de videovigilância florestal.

“Estão instalados em locais diferentes, em zonas que não são cobertas pelos Postos de Vigia. São 120 sistemas de videovigilância a operar a nível nacional”, acrescenta, concluindo que os “Postos de Vigia têm um papel preponderante numa rápida deteção do local de ignição”.

A Rede Nacional de Postos de Vigia cobre cinco milhões de hectares, totalizando 72% do território nacional vigiado.

“Há uns olhos vigilantes 24 horas sobre a mancha florestal e são complementados no restante território com a videovigilância e o patrulhamento terrestre”, assegura o capitão Óscar Capelo, chefe da Secção de Proteção da Natureza e do Ambiente do Comando Territorial da Guarda.

O sistema de vigilância, do qual a GNR é responsável pela coordenação, assenta na Rede Nacional de Postos de Vigia.

Regras de contratação mudaram, reformados não podem acumular ordenado e isso afasta interessados

“Os Postos de Vigia assim que detetam os focos de incêndio comunicam com uma equipa da GNR que se encontra sediada no Comando Distrital de Operações e Socorro do respetivo distrito, para que uma equipa se desloque. Antes do início de cada época há uma formação especifica para os operadores de vigia”, pormenoriza.

São necessários 920 vigilantes para os Postos de Vigia. Em 2020 não houve nenhum operador em falta, já em 2021 houve faltou um e em 2022 ficaram a faltar 16 operadores. Apesar da eficácia dos Postos de Vigia, a GNR observa uma tendência para diminuição do número de candidatos e são várias as explicações: por ser sazonal, por ser um trabalho solitário e ainda devido a alteração realizada há cerca de dois anos.

“Notamos que estamos a ter menos voluntários, mas mesmo assim conseguimos colmatar. Em anos anteriores tínhamos mais operadores nos Postos de Vigia porque a lei era mais permissiva naquilo que eram as reformas e o acumular dos vencimentos. Um operador do posto de vigia só deve auferir por um dos lados, ou a reforma ou este serviço, motivo pelo qual alguns voluntários não voltaram a concorrer”, nota o capitão Óscar Capelo, referindo que “as mulheres marcam cada vez mais presença, embora de ano para há ano haja cada vez menos voluntários, o que também tem que ver com a contingência imposta à contratação pública”.

São por isso menos os candidatos nesta profissão sazonal. As deslocações longas, por caminhos de terra batida, afastam igualmente eventuais interessados. “Quem é que aqui vem, isto é tão longe…”, conclui o vigilante António Caetano, para justificar a ausência do medo quando fica isolado, a cerca de 10km do centro de Aguiar da Beira.

A remuneração base de um operador de vigilância é de 705 euros, mais o subsídio de alimentação de 4,77 euros ao dia.