Salário médio cresceu apenas 5,2% em 16 anos. Jovens ganham cada vez menos

Salários cresceram mais para quem ganha menos

Entre 2002 e 2017, a taxa de crescimento salarial acima da média verificou-se entre trabalhadores que ganham menos - abaixo do salário médio - "o que poderá estar relacionado com os aumentos do salário mínimo", considera o estudo.

Tendo isto em conta, as mulheres, os jovens com menos de 25 anos, os trabalhadores menos qualificados, os trabalhadores da Indústria e Energia e da Construção, os trabalhadores com contratos de trabalho sem termo e os trabalhadores em empresas que empregam até 50 trabalhadores foram quem beneficiou de taxas de crescimento salariais mais altas.

Os trabalhadores a termo certo tiveram um crescimento do salário inferior aos restantes, apesar da proporção deste grupo ter aumentado entre 2002 e 2017.

As empresas de maior dimensão tiveram uma diminuição do prémio salarial, durante o mesmo período de tempo, enquanto que nas empresas com menos de 50 trabalhadores "parecem ter existido efeitos indiretos da suba do salário mínimo".