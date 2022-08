Archie "está em morte cerebral... não há mais nada a fazer", diz Maria do Céu Patrão Neves

A presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) considera que “não há mais nada a fazer” no caso Archie Battersbee, o rapaz britânico de 12 anos que está em coma desde abril, depois de ter sofrido graves lesões cerebrais por, alegadamente, ter participado num desafio viral nas redes sociais.

“A fazer fé nos relatórios médicos, Archie está efetivamente morto, a partir do critério de morte cerebral. Não há mais nada a fazer e o único caminho é desligar o sistema de suporte vital”, defende Maria do Céu Patrão Neves, em declarações à Renascença.

A presidente do CNECV lembra que casos como este são recorrentes no Reino Unido, em que casos delicados de saúde envolvendo crianças são decididos pelos tribunais.

Para Maria do Céu Patrão Neves, esse poderá ser o reflexo de um problema de comunicação entre as instituições de saúde e as famílias, o que, por vezes, leva a contendas judiciais: “Lembro-me do caso Charlie Gard (2017) que também foi decidido superiormente com grande trauma para os pais”.

Nesse sentido, a presidente do CNECV não se mostra surpreendida com a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que não interferiu com a decisão do Supremo Tribunal britânico.