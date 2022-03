Ucraniano de manhã e português à tarde. O primeiro dia de aulas de Vlad e Eva em Portugal

Com 160 alunos, do pré-escolar ao 9º ano, a Escola Básica de Vila Nova de Tazem ganhou dois novos alunos. Chegaram da Ucrânia há duas semanas e tiveram, pela primeira vez, aulas com os restantes colegas do quarto ano.

Vlad, de 9 anos, e Eva, de 10, são levados pela mão pela coordenadora da Escola Básica de Vila Nova de Tazem, Fátima Seabra, que vai ensinar português.

“Não entendem inglês, agora é numa fase de integração e ambientação. Eles só vêm à tarde até as 16h45 e de manhã continuam online com as professoras da Ucrânia”, revela a professora, esclarecendo que “ali têm aulas de português, e frequentam as áreas de enriquecimento curricular, que inclui o desporto, a música e as expressões audiovisuais”.



A disciplina de Expressões Audiovisuais é lecionada pela professora Ana Gaudêncio, que não larga o telemóvel, porque é lá que encontra a ajuda do Google Tradutor, para entender os dois novos alunos. “Fui apanhada de surpresa, está a ser difícil a comunicação, mas vão percebendo mais ou menos, através do telemóvel, é muito puxado para eles”, admite.

A responsável da escola, Fátima Seabra, recorda que não é a primeira vez que o estabelecimento escolar recebe refugiados. “Já em 2018, seis meninos sírios frequentaram a Escola de Vila Nova de Tazem”, salienta, garantindo que estão “a adaptar os materiais para eles conseguirem aprender, é mais à base de imagens. E eles aprendem muito facilmente, são muito perspicazes, vêm com muita vontade de aprender”, elogia, sem deixar de observar que “o objetivo deles não é ficar, é regressar à Ucrânia”.