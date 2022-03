Encontrar alojamento ou construir um powerbank. Plataforma apresenta soluções de emergência para vítimas da guerra

A Patient Innovation é uma plataforma criada por investigadores portugueses com o objetivo de divulgar soluções ao nível da saúde, desenvolvidas por médicos, doentes e cuidadores informais.

Mas, em cenário de guerra, a plataforma decidiu alargar o seu âmbito e, tal como aconteceu com a Covid-19, lançou várias soluções para as pessoas que agora estão a ser vítimas da guerra da Rússia contra a Ucrânia, seja no terreno ou em fuga para outro país. A plataforma já tem 32 soluções, mas muitas outras estão a ser avaliadas para disponibilizar.

“Das mais simples às mais complexas, mas não demasiado, porque em contexto de guerra podem não ser exequíveis. Há de tudo um pouco”, explica Pedro Oliveira, um dos criadores da plataforma Patient Innovation, em declarações à Renascença.

Como se produz um kit de emergência, como construir um powerbank, tão necessário quando o telemóvel é uma ferramenta essencial de comunicação, nomeadamente entre famílias, e nem sempre há onde o carregar; como fazer um purificador de água ou “desenrascar” uma antena de rádio ou televisão, numa situação em que as estruturas são destruídas. Como fazer um chuveiro portátil ou uma estação para higiene pessoal; velas de emergência, uma lanterna ou um fogareiro.