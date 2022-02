Ucranianos a caminho de Portugal. “Estamos a fazer tudo para salvar a vida deles”

Chorar e esperar

Em Portugal, a comunidade ucraniana conta com cerca de 45 mil pessoas: 27 mil com autorizações de residência e mais de 15 mil com a nacionalidade portuguesa. Olga Petriv Ferreira, 40 anos, é uma dessas pessoas.

A morar no país há 20 anos, Olga passou as últimas horas a “chorar” e incrédula com as imagens e notícias que chegam do país onde nasceu. “Na nossa cabeça, sabíamos que ia acontecer, porque conhecemos Putin e ele não ia recuar. Ele é assim. Sempre odiou a Ucrânia. Não sabemos porquê”, conta à Renascença.

A ucraniana tem familiares em Lviv, mas estes, para já, recusam sair do país. “As mulheres, crianças, não vão lá ficar a fazer nada. Mas ninguém quer sair.” Os que têm idade e forças querem “lutar”. O apoio do mundo “é muito importante”, “dá mais força”. E aqueles que “apoiam com armas ajudam bastante”.

Pavlo Sadokha elogia Portugal e respetivos líderes políticos pela abertura aos ucranianos, por nas últimas semanas se terem posicionado do “lado certo da história”.

O enaltecimento, porém, não se estende ao PCP, o único partido que defendeu a ação de Putin: “Estão do lado do mal. Com este apoio, acho que são corresponsáveis pelos crimes que o Putin está a cometer contra os ucranianos.”