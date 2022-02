Portugal pronto para refugiados ucranianos. "Haverá capacidade de acolhimento"

"Temos estado em contacto com outras organizações no Serviço Jesuíta aos Refugiados, no sentido de nos prepararmos para a eventualidade de haver a necessidade de uma resposta humanitária. No caso de haver, todos temos de nos preparar para, em muito pouco, dar a resposta de proteção, sobretudo às vítimas civis", acrescenta.

No entanto, Costa Jorge considera prematuro falar de refugiados ucranianos quando estamos, ainda, numa fase de tensão diplomática que pode ser resolvida por via negocial, apesar de, do terreno, não vir qualquer sinal de um desagravamento da crise.

Sem perder de vista o que possa acontecer nos próximos dias na Ucrânia, este responsável diz que a prioridade continua a ser a assistência aos afegãos que o país acolheu.

"A situação no Afeganistão continua grave e a agravar-se. E há a necessidade de continuar a manter a resposta de acolhimento a pessoas do Afeganistão.

Nesta altura, Portugal acolhe cerca de 300 pessoas do Afeganistão: "estamos a preparar um equipamento que permitirá o acolhimento de cerca de 20 famílias, 100 pessoas, aproximadamente, num novo centro de acolhimento que será inaugurado no princípio do próximo ano", conclui o coordenador da PAR.