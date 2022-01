Guarda-Covilhã. Comboio circula após 12 anos, mas habitantes querem mais horários

Comunidade une-se para receber quem desce no apeadeiro

“Já somos reconhecidos como a capital ferroviária da linha da Beira Baixa, a Benespera, que sabe bem receber as pessoas”, garante Filipe Santos, relembrando que “a 2 de maio de 2021, quando inaugurámos a linha enchendo um regional com 100 pessoas em direção à Guarda, tentámos receber as pessoas da melhor maneira, cantámos músicas e por isso é que algumas pessoas da CP denominam esta localidade como a capital ferroviária da linha da Beira Baixa”, assegura o jovem contabilista que passou a utilizar o comboio para as deslocações Benespera-Lisboa, onde trabalha.

Está em teletrabalho e acredita que outros jovens podiam estar no interior. “Esta linha veio-me trazer grandes possibilidades, vou e venho todas as semanas de Lisboa, é possível os jovens estarem no interior desde que tenham as acessibilidades adequadas. A 23 de outubro de 2021 esgotámos um comboio com 160 pessoas para a Covilhã com um acordeonista a bordo”, sorri.

“Tem a ver com Benespera e o padroeiro ser Santo Antão padroeiro dos animais domésticos e por curar doenças epidemiológicas, está comprovado que o primeiro sítio onde apareceu em Portugal foi na Benespera, de Bem Espera”, argumenta Filipe, que desde 2009 não via passar as automotoras.

O jovem contabilista fixa o olhar na paisagem. “Esta é a aldeia mais simpática do Vale da Teixeira, as luzes à noite, ouvir a buzina do comboio. Ter um comboio direto de Lisboa à Benespera é algo maravilhoso, temos a Ponte dos Gogos, que é a ponte mais alta entre Covilhã e a Guarda, já apanhei vários fotógrafos inclusivamente internacionais a fotografar. Quando o Conecting Europe Express, deu a volta à Europa (partiu no dia 2 de setembro) viemos até aqui dizer adeus e dizer que estamos presentes”, conclui.

Passe de 80€ não compensa, se não colocarem mais horários

Filipe Santos junta-se ao coro de vozes dos moradores de Benespera que pretendem mais horários para viajar para a Covilhã ou Guarda. “Faltam horários na hora de ponta, há uma grande falta de horários durante a tarde, o último que sai da Covilhã é às 16h56 e depois só há um por volta das 23h, portanto as pessoas que queiram usar isto diariamente como forma de passe é muito complicado”, denuncia.

E para quem vive em Benespera faltam horários para que o passe que adquirem possa fazer sentido.