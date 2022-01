Ensino. Profissionais aderem à dose de reforço, mas há quem considere o regresso às aulas um "erro crasso"

Segundo o que a Renascença apurou no local, no maior centro de vacinação do país, no Pavilhão 4 da FIL, em Lisboa, não houve filas no primeiro dia da vacinação de reforço destes profissionais.

De acordo com o enfermeiro responsável pelo centro, Márcio Teixeira, até às 17h desta quinta-feira, 1.500 docentes e não docentes já tinham completado a inoculação.

Catarina Branco, professora de matemática do 3.º ciclo e secundário, conta que o “processo foi muito simples e rápido”.

Quanto ao regresso às aulas presenciais, que está marcado para a próxima segunda-feira, dia 10 de janeiro, as opiniões dos profissionais do Ensino divergem.

“Para a nossa sanidade e para a sanidade deles, estou contente com isso”, começa por dizer Catarina Branco. “Desde que as medidas sejam cumpridas, acho que as escolas são locais seguros”.

No entanto, a assistente operacional Elsa Silva, discorda, e diz mesmo que o regresso é um erro crasso. “Acho que é cedo de mais. Apesar de estarmos todos vacinados, isto está muito pior do que estava no ano passado quando não estávamos vacinados. A maior parte das crianças, se calhar, nem vai vacinada para a escola, e alguns vão contaminados e não são testados. Vamos esperar para ver”, explica a funcionária à Renascença.

O professor de atividades de enriquecimento curricular do 1.º ciclo, Pedro Oliveira, defende que o ensino presencial “é urgente”. “Tenho uma filha de seis anos e amanhã também venho com ela aqui para ser vacinada e é super importante as crianças irem vacinadas para a escola. Quanto mais pessoas vacinadas, mais protegidos estamos”.