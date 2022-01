Alargar luto parental "é razoável", mas apoio psicológico é fundamental

Na semana seguinte à morte do filho, Pedro, com dez anos, Ana Brazião regressou ao trabalho. O choque ainda estava a ser digerido e esta mãe admite que a memória ficou "um bocadinho turva relativamente a essa fase", mas recorda as dificuldades no trabalho, na vida pessoal, em toda a sua vida. Ana Brazião foi uma das muitas vozes que lutou e conseguiu a extensão do período do luto parental de cinco para 20 dias.

A petição, lançada pela associação Acreditar no início de setembro do ano passado para alargar esse período de licença, reuniu no espaço de uma semana mais de 50 mil assinaturas, mobilizou a sociedade civil e conseguiu chegar à Assembleia da República. Esta terça-feira, o aumento do luto parental para 20 dias entra em vigor.