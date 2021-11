Mulheres jovens dizem que fazem mais tarefas domésticas. Não tanto assim, respondem eles.

Mulheres jovens desejam mais conciliação emprego/família

Quando surgem filhos no casal jovem - 16% das situações - as percepções divergentes acentuam-se. "As mães consideram que fazem quase o triplo de tarefas de cuidado e educação dos filhos (em média, acham que elas fazem 70 % e que eles fazem apenas 23 %), enquanto os pais consideram que as mães fazem pouco mais do que eles (em média, os pais acham que as mães fazem 50 % e que eles fazem 44 %)", pode ler-se no estudo encomendado pela FFMS.

Há, no entanto, indicadores que sugerem que a realidade vai sendo menos desequilibrada à medida que a idade aumenta. Depois dos 25 anos, há uma evolução positiva com

mais casais na situação em que «os dois fazem o mesmo» quer nas tarefas domésticas quer no cuidado com os filhos.

Os investigadores sugerem que é por isso que quando questionadas sobre o "emprego ideal", há uma valorização do critério «poder conciliar bem o trabalho e a vida pessoal» que é muito superior nas mulheres face aos homens.

"Ao contrário dos homens, para quem «ter um bom salário» é o aspecto mais valorizado no «emprego ideal», entre as mulheres, o facto de «poder conciliar bem o trabalho e a vida pessoal» é, nas duas primeiras situações, quase tão importante quanto «ter um bom salário» e passa a ocupar a primeira posição do ranking quando as mulheres incorporam a frente da «vida em casal», tenham ou não filhos", concluem os autores do estudo "Os Jovens em Portugal hoje".

O relatório tem por base uma amostra de 4904 jovens entre os 15 e os 34 anos de idade. Os questionários respondidos online foram recolhidos em junho de 2020. A faixa etária analisada tem correspondência em 2,2 milhões de portugueses, segundo dados do INE/ Pordata.