Enfermeiros "às escuras" nesta fase da estratégia de vacinação

A Bastonária da Ordem dos Enfermeiros afirma que estes profissionais de saúde "estão às escuras" no que toca a esta fase da estratégia do plano de vacinação contra a Covid-19 e critica falhas na comunicação com o Núcleo de Coordenação do Plano de Vacinação.

"Aquilo que notamos é que não há, da parte do Coronel Penha-Gonçalves, a mesma via de comunicação que existia com o vice-almirante Gouveia e Melo. Falávamos praticamente todos dias, agora não. Podem ser estilos diferentes", critca Ana Rita Cavaco, ouvida pela Renascença.

"Quando não existe uma comunicação eficaz entre quem lidera uma cadeia de comando e aqueles que têm de executar e organizar os serviços, é um problema. É péssimo", acrescenta.

A Bastonária da Ordem dos Enfermeiros exemplifica que, no caso da vacinação a partir dos cinco anos, a DGS não pediu uma pronúncia por escrito antes de avançar com a medida, como era habitual "em fases anteriores".

Ana Rita Cavaco acredita que a mudança de atitude na comunicação entre a coordenação do plano de vacinação é, também, "fruto do processo eleitoral do que o país vive neste momento".