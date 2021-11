Portugal apresenta "risco elevado" de corrupção na Defesa

Portugal é um dos países em que o risco de corrupção no setor da Defesa é "elevado", segundo dados divulgados esta terça-feira, pela Transparency International.

O "Government Defence Integrity Index", que avalia, a nível global, a qualidade dos controlos institucionais na gestão do risco de corrupção, indica que Portugal tem 44 pontos em 100 possíveis, ficando abaixo da média europeia (59/100).

Os resultados demonstram uma evolução positiva relativamente a 2015, com destaque para as áreas temáticas do risco político e dos riscos associados à gestão de pessoal, mas continuam a registar-se "problemas na prevenção e mitigação de riscos decorrentes da falta de fiscalização", lê-se num comunicado da Transparência Internacional Portugal, ao qual a Renascença teve acesso.

A área de risco operacional é aquela que mais se destaca pela negativa, com uma pontuação de zero pontos.

É preciso "mais controlo, mais prevenção e mais relatórios de avaliação"

À Renascença, Karina Carvalho, diretora executiva da Transparência Internacional Portugal, lamenta que a evolução do risco de corrupção "não tenha sido significativa".

"Há muito para melhorar. Salientámos as questões da transparência e do acesso à informação no setor da Defesa. No contexto em que as nossas forças armadas se envolvem em teatros operacionais complexos, o facto de não existir mitigação de riscos de corrupção é muito grave", avalia.

Karina Carvalho considera a Operação Miríade um "caso extraordinário", mas que "é preciso que o setor da Defesa fique robusto com mecanismos de prevenção e garantir que estes casos não se voltem a repetir".

"É preciso mais sensibilização, mais formação, mais planeamento estratégico, mais controlo, mais prevenção e mais relatórios de avaliação", apela, ouvida pela Renascença.