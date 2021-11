Nova proposta de lei da eutanásia "parece um truque"

Mencionou Marcelo Rebelo de Sousa. Depois do envio do anterior diploma para o Tribunal Constitucional, que ação espera por parte do Presidente da República?

Não me cabe, de forma alguma, o que é que o Presidente da República deverá fazer. Acredito que tenha visão e conhecimento para fazer o mais adequado.

Uma nota é que o texto não tem alterações de fundo que vão de encontro à ideia, que era proclamada inicialmente, de que era uma lei para casos excecionais, só para pessoas muito doentes e no final da sua vida.

Ora, a lei como está, permite que seja executada a morte de pessoas que não estão no fim das suas vidas, que tenham lesões definitivas e não terminais. É uma lei que sem salvaguardas nenhumas, muito distante da ideia inicial.

O Presidente da República saberá o que fazer, porque não parece que em matéria de constitucionalidade, esta opção se tenha revelado superior à anterior.

No contexto atual, com toda a falência do SNS, com a ausência de resposta para dezenas de milhares de portugueses ao direito aos cuidados de saúde, estar a mostrar tamanha pressa para viabilizar a execução da morte de alguns, em vez de pressionar para mais cuidados de saúde para tantos, são prioridades trocadas.

Existe muito mais preocupação com uma agenda de uma elite do que uma real proximidade aos problemas de dezenas de milhares de portugueses.

Em 2018, admitia-se que os cuidados paliativos não chegavam a 80% dos doentes. Três anos depois, Portugal já atingiu um patamar aceitável ao nível dos cuidados paliativos?

Não é aceitável, de lá para cá, que nós tenhamos tão pouca concretização em termos de equipas que assistem estes doentes. Este Governo não priorizou de forma alguma esta área.



O Estado falhou dezenas milhares de portugueses e as suas famílias. Deixa que 70% de portugueses não tenham cobertura aos cuidados paliativos que acautelariam o seu sofrimento.

É por isso que acredito, piamente, que a prioridade não está na Eutanásia e que não é a resposta aos problemas ao sofrimento dos doentes com doenças graves . A resposta não é aquela que os senhores deputados vão dar.

Fácil é fazer uma lei destas. Difícil mesmo é estar ao lado dos doentes, acompanhá-los e ajudá-los a viver com qualidade.