Lisboa é o país, Coimbra paisagem e a descentralização uma miragem

Um problema português

Por comparação com algumas democracias federais, como a Alemanha, Portugal tem um “grande legado” de centralismo e “não tem problemas de identidade ao nível regional”. “É sabido que em muitas democracias federais, o processo de instalação de instituições políticas e administrativas foi sempre alvo de uma grande negociação. Até a começar pela capital”, lembra o politólogo António Costa Pinto.

É por isso, com algum espanto à mistura, que vê o parecer dos magistrados do Tribunal Constitucional. “Num país como Portugal considerar que a transferência do Tribunal Constitucional para uma outra cidade portuguesa é um desprestígio, salvo melhor opinião, não faz qualquer sentido”, afirma.

António Cândido de Oliveira, professor universitário jubilado e autor do livro recentemente publicado “A Democracia Local em Portugal”, partilha a mesma perplexidade. “Se tivermos um Tribunal Constitucional em Coimbra, não é só o município de Coimbra que ganha com isso, é toda a região e principalmente o país. Fica com órgãos de poder importantes, agentes de poder importantes distribuídos. Há um equilíbrio maior no país”, diz.

De acordo com o especialista, a deslocalização (ou desconcentração) de estruturas do Estado “é positiva, desde que, é claro, não criem problemas de funcionamento”.

E deixa uma nota importante para a discussão do tema: deslocalização é diferente de descentralização. No primeiro, há uma distribuição de poder, no segundo só uma mudança de local.

Mudar do nada?

Para João Ferrão, geógrafo e antigo secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, é “natural que as pessoas reajam adversamente” à decisão de mudar de local de trabalho, de um dia para o outro, para outra parte do país. Por isso mesmo, defende ser necessário fazer “uma discussão sobre gerir a transição, preparar a mudança”.

O professor universitário, que fez parte do primeiro Governo de José Sócrates, avisa que, por essa razão, “uma estratégia de desconcentração [de instituições públicas] nunca poderá ser um conjunto de medidas, decisões casuísticas e repentistas, onde de repente se anuncia que o serviço tal vai mudar de sítio, vai perder muitas funções, porque elas irão passar para o nível regional”.

Para má gestão, já bastou o caso do Infarmed, episódio que deve ser visto “como uma espécie de laboratório”.

“Na ausência de uma estratégia, não podemos ficar com assomos mais ou menos pontuais e casuísticos que ainda por cima por não têm êxito. Anunciam coisas que não se concretizam. E ao anunciarem-se coisas que não se concretizam, cria-se um certo descrédito. E ao criar um certo descrédito, aumenta-se o fosso entre aqueles que querem manter tudo exatamente na mesma e aqueles que querem mudar tudo de um dia para o outro.”