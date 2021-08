Moradores de Castro Marim queixam-se de falta de apoio, mas reconhecem que se evitou tragédia. “Aprendemos com os erros”

Em reação ao resultado do combate às chamas travado por mais de 600 operacionais no terreno, a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, qualificou como "bastante positivo" o desfecho do incêndio que se iniciou em Castro Marim.

"Nós tínhamos aqui uma ocorrência com um potencial enorme de destruição, com uma área potencial que poderia ter alcançado os 20.000 hectares, e os números que hoje temos são bastante positivos e eles devem-se à eficácia e à operacionalidade de todos aqueles que combateram este incêndio, quer no terreno, quer nas salas de operações, quer no comando regional, mas também na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, onde toda esta operação foi acompanhada desde a primeira hora", afirmou a governante, na terça-feira.

Não há registo de vítimas mortais e os três bombeiros que sofreram ferimentos estão já a recuperar.