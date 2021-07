A relação entre ministros e motoristas. Quem é responsável pelo quê?

“É uma relação que se torna muito pessoal, porque às vezes passava mais horas com ele no carro do que no ministério. Essa relação pessoal, a ligação ao trabalho e, muitas vezes, no exercício das funções é preciso estar em dois lugares ao mesmo tempo. É deste ponto que partia”.

É deste modo que o social-democrata Fernando Negrão, ministro do Trabalho e da Família do governo de Santana Lopes, entre 2004 e 2005, e, depois, titular da pasta da Justiça no efémero executivo de Passos Coelho em 2015.

Em relação à velocidade a que circulava, Fernando Negrão, deputado que agora preside Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco, lembra o trato que tinha com o motorista.

“Tinha dois máximos em termos de velocidade, um era 120 km/h e outro era 140 Km/h. Os 120 porque era o limite legal e 140 era o limite fazendo os descontos que os radares detetam”, relembra.

“Portanto, andávamos nos 120/130 km/h e, quando tínhamos um bocadinho mais de pressa, andávamos nos 140”, concretiza.

O atropelamento que envolveu o carro em que seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na A6 - que liga Marateca à fronteira do Caia, em Elvas - vitimou um trabalhador, de 43 anos, que fazia reparações na via.