Será que à terceira é de vez? Ricardo Salgado começa a ser julgado pelo desvio de 11 milhões

“Tem 76 anos, quase a completar 77 anos”, lembrou o advogado Francisco Proença de Carvalho à entrada do tribunal, garantindo que “não é por nenhuma falta de respeito, obviamente”.

Mais tarde, num gesto aparentemente contraditório, segundo noticiou o Expresso, Ricardo Salgado chamou seis familiares como testemunhas.

Entre eles, está o seu tio António Ricciardi, que tem 102 anos de idade.

Por fim, a defesa lembrou ao coletivo que não podia arrancar sem que eles apresentassem a sua contestação, entregue no limite do prazo. Por isso, só esta terça-feira é que o mesmo terá a primeira sessão.

Quais as datas agora previstas?

O início do julgamento esteve previsto para 7 de junho, mas foi adiado para esta segunda-feira (14 junho. Agora, só deve arrancar esta terça-feira, 6 de julho. As restantes datas são 8, 13, 14, 16, 20, 21 e 23 do mesmo mês.

É a primeira vez que se senta no banco dos réus?

Sim. Salgado já foi condenado ao pagamento de duas multas pelo Banco de Portugal. Também já foi acusado no processo GES. É ainda arguido no caso Monte Branco, mas esta é a primeira vez que está perante um coletivo de juízes.