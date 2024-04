"Da melhor forma e no tempo certo". Israel não deixará ataque iraniano sem resposta

Ainda não se sabe quando, nem de que forma, mas o embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira, garante que o ataque de larga escala lançado pelo Irão durante o fim de semana não ficará sem resposta.

Em entrevista à Renascença, Dor Shapira classifica de "inaceitável" a ofensiva iraniana e defende que a resposta terá de ser "inteligente" e "eficaz", para dar um sinal claro a Teerão e aos seus aliados: "Precisamos de ter a certeza de que estas organizações não representam uma ameaça aos nossos cidadãos".

Como e quando é que Israel tenciona responder ao ataque iraniano deste fim de semana?

O governo israelita terá de fazer a sua avaliação para decidir como responderá. Quando o fizer, terá de ser da forma mais inteligente e eficaz possível. O que aconteceu no último sábado é inaceitável e é algo de que já se fala há bastante tempo. Este regime maléfico de Teerão tem de ser detido.

Ou seja, a retaliação não será imediata. Vai levar o seu tempo...

Repare, nenhum país pode aceitar este comportamento. Nós precisamos de assegurar que o Irão e os seus aliados – porque não é só o Irão, temos movimentações do Hezbollah, do Hamas e dos houthis no Iémen. Nós precisamos de ter a certeza de que estas organizações não representam uma ameaça aos nossos cidadãos e vamos fazer tudo o que for necessário para que o Irão e os seus aliados não põem em causa a segurança dos israelitas. Vamos fazê-lo da melhor forma e no tempo certo.

De qualquer forma, Teerão já disse que, caso Israel responda, a retaliação será ainda maior do que o ataque deste fim de semana. Isto pode mesmo arrastar a região para um conflito descontrolado, com consequências imprevisíveis?

Se observarmos o que se passa à nossa volta, esta não foi a primeira vez que o Irão nos atacou. Também não foi a primeira vez que o regime iraniano tentou desestabilizar a região. Veja o que o Irão está a fazer em todo o mundo. Eles estão envolvidos em quase tudo de mau está a acontecer em todo o lado: têm células terroristas na América Latina e na Europa, estão a ajudar a Rússia na guerra da Ucrânia, fornecendo-lhes drones de combate. Além disso, estão envolvidos na nossa região, são o principal fundo de financiamento do Hezbollah, no Líbano e também financiam e ajudam o Hamas, responsável pelo ataque terrorista contra Israel, a 7 de outubro.

São, também, eles que estão a dar apoio financeiro e armamento aos houthis que estão a perturbar o transporte marítimo de mercadorias no Mar Vermelho.

Por isso, eles estão envolvidos em tudo o que de mau está a acontecer no mundo nos últimos 20 anos. E isso não é novidade. É verdade que o ataque de sábado foi numa escala diferente e de uma forma diferente do que tinham feito no passado.

Mas, ao usar os seus aliados, eles têm apenas um objetivo: criar o caos e lutar contra o estilo de vida do mundo moderno ocidental.

Temos de nos unir contra isso e fazer tudo o que pudermos para garantir que este regime maligno - não o povo - vai deixar de comportar-se de tal forma que represente uma ameaça para todo o mundo.