Depois de seis meses de guerra, Israel está cada vez mais isolado

O presidente norte-americano, Joe Biden - que está sob pressão de parte dos Democratas para acabar com os combates - disse que estava indignado com o ataque ao grupo de ajuda humanitária. Na quinta-feira, após uma chamada com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a Casa Branca exigiu "medidas concretas para reduzir os danos aos civis", e disse que o futuro apoio dos EUA seria determinado pelas ações de Israel.

Acesso à ajuda humanitária é ponto crítico

Já na sexta-feira, Netanyahu ordenou a reabertura da passagem de Erez para o norte de Gaza, assim como o uso temporário do porto de Ashdod, no sul de Israel, e o aumento do acesso da ajuda jordaniana através da passagem de Kerem Shalom, no sul de Gaza.

Com Gaza em ruínas, a maioria dos 2,3 milhões de habitantes foi forçada a deixar a casa para trás, e depende agora de ajuda para sobreviver. Uma amarga humilhação durante o mês sagrado do Ramadão, quando os muçulmanos de todo mundo consomem as tradicionais refeições e sobremesas para quebrar o jejum após o pôr do Sol.

"Tínhamos alguma esperança antes do Ramadão, mas essa esperança desapareceu na noite anterior ao início do mês de jejum", disse Um Nasser Dahman, de 33 anos, que agora vive com a sua família de cinco pessoas num acampamento na cidade de Rafah, no sul do país, onde mais da metade da população de Gaza está abrigada.