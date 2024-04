Ataque de Israel a ONG de chef Andrés. "Acontece em tempos de guerra", diz Netanyahu

Recuperado de uma cirurgia e em vídeo nas redes sociais, Benjamin Netanyahu condenou o ataque em Gaza, descrevendo-o como um “incidente trágico” e “acidental”.

“Acontece em tempos de guerra. Estamos a investigar, em contacto com os governos [de estrangeiros entre as vítimas] e vamos fazer tudo para garantir que não acontece outra vez”, afirmou nas redes sociais.

Já a World Central Kitchen refere que este não foi só um ataque contra si, mas contra todas as ONG no local. Isto "não foi apenas um ataque contra a WCK, foi contra as organizações humanitárias que aparecem nas situações mais terríveis, nas quais os alimentos são usados como arma de guerra", denunciou a diretora executiva, Erin Gore.

Os trabalhadores da WCK estavam no enclave palestiniano em plena missão humanitária, em colaboração com a organização não-humanitária Open Arms, para estabelecer um corredor humanitário marítimo entre o Chipre e Gaza e assim superar os enormes obstáculos impostos por Israel à entrega de ajuda por via terrestre.