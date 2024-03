Sangue, vendas e velas. Como o Dia da Mulher foi comemorado pelo mundo fora em 17 imagens

Um pouco por todo o mundo, o Dia Internacional da Mulher foi marcado com várias ações de rua, ora para lembrar (e lutar) pela igualdade de direitos entre géneros, ora para alertar para os diversos tipos de violência que afetam as mulheres. Em alguns países, como em Manila ou na Turquia, as manifestações foram acompanhadas de fortes dispositivos policiais. Já na Roménia, a polícia andou pelas ruas a distribuir flores às mulheres com que se cruzava.

Em Itália, como é habitual, o dia foi também de greve nacional.

Em Portugal, a data foi marcada em 11 cidades, com protestos convocados pela Rede 8 de Março. “Feministas em união contra toda a opressão" foi o mote que reuniu centenas de manifestantes em Aveiro, Barcelos, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Guimarães, Leiria, Lisboa, Porto e Viseu.