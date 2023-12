​“Às vezes uma exaustão encharcada em sangue abre espaço para uma negociação”

Elas dão corpo também às lutas pelo poder que encontramos na própria democracia: traições, cumplicidades e assim por diante.

Sim, cada reino é como uma família e cada família é como um pequeno reino. Esta era a maneira mais útil de contar a História da Humanidade porque poderia ser aplicada a qualquer pessoa, a uma família em África como a uma família em Portugal ou Londres. Mas também é muito flexível. É uma corda útil, um arnês, um elo para contar qualquer parte da História da Humanidade.

É tudo a mesma história em todos os continentes?

As famílias são estranhamente iguais e, no entanto, estranhamente diferentes. A História da Humanidade é assim. Quando olha para aquelas famosas fotos do túmulo de Fayum, no Egito, no século I DC, as pessoas parecem-se exatamente com as pessoas que vemos hoje. Mas o mundo mental e material deles era completamente diferente. Esse é o desafio da História: basear-se nas coisas que são iguais, mas também nas que são diferentes e ter a humildade de perceber que as diferentes eras e lugares são distintas das nossas.

Nos dias de hoje, os terroristas do Hamas, por exemplo, são exatamente iguais a nós, mas a sua arquitetura mental e as suas crenças são diferentes. Claro que quanto mais o tempo passa, mais diferentes são as pessoas e mais diferentes são os seus mundos. O que há de melhor nas famílias é que elas refletem todas as sociedades de que fazem parte, a religião, a posição social, a natureza do trabalho naquela época, a economia. Elas refletem o Estado, a moral do seu tempo. E é uma forma muito divertida porque todos fazemos parte de uma família. Todos fazemos parte das nossas pequenas dinastias. Sim, as famílias poderosas têm todas as rivalidades, lutas, ódios e conspirações que estão envolvidas na política, na riqueza e no poder. Mas sabemos, pelas nossas próprias famílias, que mesmo as famílias menores e sem poder também têm todas estas lutas, rivalidades e ciúmes.