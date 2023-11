Um mês de guerra, os números possíveis. Morreram 7 vezes mais pessoas na Faixa de Gaza do que em Israel

Saúde em escombros

A 9 de outubro, o ministro israelita da Defesa, Yoav Gallant, ordenou o corte do fornecimento de energia e outros bens essenciais à Faixa de Gaza. Desde então, quando o combustível se esgotou na principal central elétrica palestiniana, não há eletricidade no território.

Neste cenário, mais de um terço dos 35 hospitais foram forçados a encerrar e ainda não voltaram a funcionar.

Segundo a Amnistia Internacional, 23 destas unidades hospitalares, situadas no Norte da Faixa de Gaza, receberam ordens de evacuação por parte de Israel a 13 de outubro.

A 14 de outubro, a Organização Mundial de Saúde disse que forçar a deslocação dos 2.000 pacientes internados nestes hospitais e os seus funcionários iria “agravar a atual catástrofe humanitária e de saúde pública”.

A ONU acrescenta que 51 das 72 instalações de cuidados primários de saúde, serviços mais pequenos e locais do que hospitais centrais, continuam encerradas.

Segundo a Amnistia Internacional e a Organização Mundial de Saúde, várias unidades de saúde e hospitais foram alvo de bombardeamentos por parte de Israel, incluindo a maternidade do hospital Al Hilo, bombardeada a 1 de novembro.

Mas muitas pessoas continuam a precisar de cuidados de saúde na Faixa de Gaza, além dos feridos que acumulam em situação de guerra.

Segundo a ONU, existem, à data de 6 de novembro, mais de mil doentes com insuficiência renal, mais de dois mil doentes de cancro, cerca de 130 bebés prematuros em incubadoras e, de acordo com a OMS, perto de 50 mil grávidas.

Destas mulheres, cerca de 180 por dia dão à luz. A organização sublinha que a probabilidade de complicações antes, durante e após o parte aumenta coma a degradação dos cuidados de saúde.

A ajuda humanitária possível

Antes do ataque de 7 de outubro, 500 camiões de ajuda humanitária passavam as fronteiras da Faixa de Gaza de segunda a sexta-feira. Pouco depois dos ataques desse dia, Israel fechou todas as fronteiras com o território, incluindo à ONU.

Desde 21 de outubro, quando foi, pela primeira vez, permitida a entrada de 29 camiões de ajuda humanitária através da fronteira de Rafah, a sul, entraram na Faixa de Gaza um total de 526 veículos, refere a atualização diária da ONU de 6 de novembro.

Feitas as contas, perto de 52 camiões atravessaram em média a mesma fronteira, por dia útil, dez vezes menos do que era possível enviar ainda antes do escalar do conflito.