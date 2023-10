"Chorámos quando vimos as imagens da Faixa de Gaza". Manifestação junta pró-palestinianos em Lisboa

“Quem não consegue estudar não se consegue emancipar”

A chuva também não afastou Carolina Silva. É estudante universitária em Lisboa, está “solidária com um povo que sofre um genocídio há cerca de 60 anos” e mostra-se preocupada com todos aqueles que não conseguem ir à escola ou à faculdade na Faixa de Gaza.

“Quem não consegue estudar não se consegue emancipar. Este é um pressuposto base de qualquer povo. Todos os interesses que estão por detrás desta guerra – e que apresentam uma narrativa distorcida há décadas – só vêm prolongar estas guerras que não beneficiam ninguém”, diz Carolina à Renascença, enquanto pousa o megafone e olha para a multidão que está para trás. Sente-se “orgulhosa” por ver tantos que “não usam o dia 7 de outubro como forma de esquecer a opressão de anos pelas forças israelitas” e que continuam a lutar contra o “apagamento de um povo”.

Francelina Bibi é rápida a contar a razão que a fez juntar-se à manifestação: a luta pela paz. Olha para o protesto como uma forma de “reforçar as denúncias do mal que está a acontecer” e tem uma esperança: que a intensificação do conflito aumente a solidariedade não só com os palestinianos, mas com todos os povos à volta de Israel.

“Eu própria, durante muitos anos, não sabia o que se estava a passar no Médio Oriente. Só agora é que me apercebi de muitos detalhes e me consigo colocar na pele daquelas pessoas. Espero que os protestos, daqui para a frente, tenham muito mais adesão.”

Apenas alguns metros à frente brincam dois irmãos palestinianos. Chegaram a Lisboa há menos de um ano e, apesar de já estarem na escola primária, ainda não falam português. Vieram com os pais à manifestação para “lutar contra a maldade de todos aqueles que estão a fazer mal ao nosso país” e porque querem “fazer com o que o mundo aos poucos e poucos se vá apercebendo do que já sofremos”.

Quando lhes perguntamos se já viram imagens do que se passa na Faixa de Gaza, são rápidos a responder: “claro, não conseguimos fugir e é muito triste. Chorámos”.