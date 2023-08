O que sabemos sobre o furacão Idália e o que indicia sobre tempestades futuras

Esta tendência é preocupante para cidades de latitudes médias como Nova Iorque, Boston, Pequim e Tóquio, onde “a infraestrutura não está preparada” para tais tempestades, alerta a cientista Allison Wing, da Florida State University.

O furacão Sandy, apesar de ter sido apenas uma tempestade de categoria 1, foi o quarto furacão mais caro já registado nos EUA, causando perdas de 81 mil milhões de dólares quando atingiu a costa nordeste em 2012.

A atividade dos furacões é comum na América do Norte entre junho e novembro, com um habitual pico em setembro – após o aquecimento das águas no verão.

No entanto, as primeiras tempestades a chegar aos EUA fazem-no agora mais de três semanas antes do que em 1900, antecipando o início da temporada para maio, de acordo com um estudo publicado em agosto na Nature Communications.

A mesma tendência parece estar a ocorrer em todo o mundo, na Baía de Bengala, na Ásia, onde desde 2013 os ciclones se têm formado mais cedo do que o habitual – em abril e maio – antes das monções de Verão, de acordo com um estudo de novembro de 2021 publicado na Scientific Reports.

Não está claro, contudo, se as alterações climáticas estão a afetar o número de furacões que se formam todos os anos. Uma equipa de cientistas relatou recentemente ter detetado um aumento na frequência dos furacões no Atlântico Norte nos últimos 150 anos, de acordo com o seu estudo publicado em dezembro na Nature Communications. Mas a pesquisa ainda está em curso.

Como se formam os furacões?

Os furações precisam de duas condições essências para a sua formação: água morna e humidade do ar.

Quando a água quente do mar evapora, a sua energia térmica é transferida para a atmosfera. Isso estimula os ventos da tempestade.

Ciclone, tufão ou furacão. Qual a diferença?

Embora tecnicamente sejam o mesmo fenómeno, as tempestades adquirem nomes diferentes dependendo do local onde se formam.

As tempestades que se formam sobre o Oceano Atlântico ou o Pacífico Norte-Central e oriental são chamadas de "furacões" quando a velocidade do vento atinge pelo menos 119 km/h. Até então, são designadas “tempestades tropicais”.

No Leste Asiático, as violentas tempestades que se formam sobre o Noroeste do Pacífico são chamadas de "tufões", enquanto "ciclones" emergem sobre o Oceano Índico e o Pacífico Sul.