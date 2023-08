Bibby Stockholm. A controversa “prisão flutuante” que quer alojar 500 migrantes à procura de asilo

Quem são os “hóspedes” desta embarcação? De acordo com o governo, são homens adultos solteiros, entre os 18 e os 65 anos que, numa primeira fase, poderão permanecer a bordo entre os três e os seis meses, embora o período possa ser alargado até aos nove meses.

No navio é garantida a prestação de cuidados básicos de saúde, alimentação e segurança 24 horas por dia, sete dias por semana. A medida do governo, que tem estado determinado em travar a entrada de migrantes e de requerentes de asilo no Reino Unido através do canal da Mancha, estará em vigor inicialmente durante um período de ano e meio e será depois revista.

Segundo dados oficiais do Refugee Council, a organização sediada no Reino Unido que trabalha com refugiados e requerentes de asilo, no final de março de 2023, 172.758 pessoas aguardavam o resultado do seu pedido inicial de asilo, um aumento de 57% face ao número de pedidos que aguardavam decisão inicial em março de 2022 (109.735 pessoas).



Parar os barcos com um barco ainda maior

Travar a entrada de migrantes no Reino Unido em pequenos barcos é uma das prioridades do Executivo do primeiro-ministro Rishi Sunak, que definiu o “stop the boats” (parar os barcos) como uma das suas promessas, que tem no Bibby Stockholm uma das soluções.